ABD, vatandaşlarına Belarus’u ‘derhal terk etmeleri’ çağrısı yaptı

ABD’nin Minsk Büyükelçiliği, Litvanya’nın Belarus’la bazı sınır kapılarını kapattığını bildirerek, “Polonya, Litvanya ve Letonya hükümetleri, Belarus’la daha fazla sınır kapısının kapatılmasının mümkün olduğunu belirttiler. Belarus’taki ABD vatandaşları ülkeyi derhal terk etmeli” açıklamasında bulundu.