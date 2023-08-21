Başkan Barzani: Kürdistan Bölgesi'nin statüsünü yok etmenin düşünüldüğü günler geçti

BADİNAN (K24)

Başkan Mesud Barzani, Badinan bölgesindeki temasları kapsamında Sêmêl ilçesinde kitle ve meslek örgütleri, aktivistler, gazeteciler, sporcular ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldi.

Başkan Barzani’nin ofisinden yapılan açıklamada, Sêmêl’de toplum temsilcileriyle bir araya gelen Başkan Barzani, Kürdistan Bölgesi'ndeki siyasi durum ve seçim konusuna değindi.

“Siyasi sorunların çözümü için elimizden geleni yapacağız” diyen Başkan Barzani, siyasi partilerin, milletin stratejik amaçlarına ve meşru davasına engel oluşturmamasına vurgu yaptı.

Başkan Barzani, seçimlerin önemine işaret ederek, halkın güveni ve oyunun, yönetimin ana kriteri olduğunu ifade etti.

Kürdistan Bölgesi ile Irak arasında son 20 yılda yaşanan tarihsel ilişkiler hakkında değerlendirmelerde bulunan Başkan Barzani, Kürdistan Bölgesi'ne engel oluşturulması için Bağdat’ın anayasaya uymamasına ve anlaşmalara saygısızlığına dikkat çekti.

Bu çabaların sorunları derinleştireceğini ve sonuç vermeyeceğini kaydeden Başkan Barzani, “Milletimizin kanıyla, gözyaşıyla kurulan Kürdistan Bölgesi'nin statüsünü kişi veya herhangi bir tarafın yok etmeyi düşündüğü günler geçti” dedi.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti'nin çaba ve projelerinden bahseden Başkan Barzani, hükümetin göç ve işsizliğin nedenlerini ortadan kaldırmak için güzel çalışmalar ve temel programlar gerçekleştirdiğini söyledi.

Herkesi hükümeti desteklemeye çağıran Başkan Barzani, hükümetin halka ait olduğunu bildirdi.

Başkan Barzani’nin konuşmasının sonunda, katılımcıların önerileri, şikayet ve sorularını dile getirdi.