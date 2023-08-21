Başkan Barzani: Her zaman siyasi birlik için çalıştım, çünkü zafer birlikten geçer

DUHOK (K24)

Badinan bölgesini ziyaret eden Başkan Mesud Barzani, Duhok’ta din alimleri, iş insanları ve önde gelen şahsiyetlerle bir araya geldi.

Başkan Mesud Barzani’nin ofisinden yapılan açıklamada, Başkan Barzani’nin toplantıda bölgedeki siyasi duruma dikkat çektiği bildirildi.

“Her zaman siyasi partiler arasında birlik için çalıştım. Çünkü zafer birlikten geçer. Ancak birliğin temel şartı, tüm tarafların Kürdistan halkının refahına ve meşru davasına olan inancıdır” diyen Başkan Barzani, geçtiğimiz yüzyılda Irak devleti tarafından Kürdistan halkını yok etme ve ötekileştirme girişimleri tarihine atıfta bulundu.

Başkan Barzani sözlerini şöyle sürdürdü:

“2003'ten sonra sorunları ortaklık, denge, uzlaşı ve anayasaya uygunluk temelinde çözmek için iyi bir fırsat doğdu. Ne yazık ki hala anayasa ve anlaşmalara uyulmuyor. Kürdistan Bölgesi'ni yasa değişiklikleriyle zayıflatmaya veya tasfiye etmeye yönelik bazı girişimler var.

Kürdistan halkının mücadelesinin ürünü olan Kürdistan Bölgesi'nin varlığını yok etmeye çalışılan günler geride kaldı.

Kürdistan halkı kendine ve yeteneklerine güvenmeli. Kürdistan Bölgesi Hükümeti bu amaçla Kürdistan Bölgesi'ndeki gelir kaynaklarını genişletmeyi ve gençlere iş olanakları yaratmayı planlıyor.”

Başkan Barzani, ümitsizliği yaymayı ve vatanseverlik duygusunu yok etmeyi amaçlayan düşmanlık dalgasından söz ederek, ayrıca uyuşturucunun halk arasında yayılmasının ciddi bir tehdit oluşturduğunu ifade etti.

Başkan Barzani, din alimlerini ve öğretmenleri ulusal bilinci yaymak, siyasi, dini, sosyal ve gerçek dinsel bir arada yaşama ilkelerini derinleştirmek ve aşırılık yanlısı düşüncelerle yüzleşmek için çalışmaya çağırdı.