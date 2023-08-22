Politika

Wagner lideri Prigojin, isyandan sonra ilk kez görüntülü konuşma yayınladı

Rus özel güvenlik şirketi Wagner’in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus yönetimine karşı gerçekleştirdiği isyanın ardından ilk defa görüntü paylaşımında bulundu.
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Wagner lideri Prigojin
Wagner lideri Prigojin
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HABER MERKEZİ

Prigojin, “Wagner’in tahliyesi” adlı Telegram kanalında paylaşılan görüntüde, Rusya’yı Afrika dahil tüm kıtalarda “daha da büyük hale” getirdiklerini belirtti.

Görüntülerde, 50 dereceyi aşan sıcaklıkta bulunduklarını söyleyen Prigojin, “Adalet ve mutluluk! DAİŞ, El Kaide ve diğer haydutların hayatını Afrika halkı için bir kabusa çeviriyoruz” ifadesini kullandı.

Prigojin, beraberindeki savaşçılarla haziranda Rus yönetimine karşı silahlı isyan başlatmıştı. İsyan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun araya girmesiyle sona ermişti.

Rusya-Afrika Zirvesi'nin yapıldığı St. Petersburg'da 27 Temmuz'da Afrikalı yetkililerle görüşen Prigojin, 29 Temmuz’da Afrique Media TV kanalına yaptığı açıklamada, Afrika ülkelerindeki Wagner savaşçılarının sayısını artırmaya hazır olduklarını söylemişti.

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