Süleymaniye’de Asurlulardan kalma şehir kalıntıları bulundu

SÜLEYMANİYE (K24)

Tancero nahiyesi sınırlarında bulunan Yasin Tepe höyüğünde, Japon arkeoloji ekibiyle Süleymaniye Tarihi Eser Müdürlüğü ekiplerinin bir süredir yaptığı kazılar sonucunda tarihi kalıntılar gün yüzüne çıktı.

Süleymaniye Valisi Heval Ebubekir yaptığı açıklamada, kazı ekibinin özellikle Asurlular dönemiyle ilgili çalıştığını ve yapılan kazılarda toprağa gömülmüş yapı ve sokakların bulunduğunu söyledi.

Heval Ebubekir, taşlarla inşa edildiği tespit edilen yapının eşsiz bir görünümde olduğunu ve usta bir mühendislik eseri olduğunu ifade etti.

Süleymaniye Tarihi Eser Müdürlüğü ekiplerinin, yabancı ekiple birlikte 5-13 Eylül tarihleri arasında Coğrafi Bilgi Sistemleri (GIS), total station ve GPS sistemleri üzerine eğitim göreceği kaydedildi.