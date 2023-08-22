Politika

ABD’den Polonya’ya 12 milyar dolarlık helikopter satışı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Polonya'ya 12 milyar dolar değerinde Apache helikopteri ve bunlarla ilgili ekipman satışına onay verdi.
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ABD ABD Polonya helikopter satış

HABER MERKEZİ

ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansından yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD Dışişleri Bakanlığının Polonya'ya 12 milyar dolar değerinde 96 "AH-64E Apache" helikopter ve ilgili ekipman gönderilmesine onay verdi.

Satış onayına ilişkin Kongreye tebligat gönderildi.

Dışişleri Bakanlığının silah satış onayları sadece ABD yönetimi açısından satışın bir mahzuru olmadığı anlamına geliyor.

ABD Kongresinin 30 iş günü içinde Bakanlığın kararına itiraz etmemesi durumunda, yönetim satışın yapılmasına onay verilen ülke ile satış paketinin içeriği için görüşmelere başlıyor.

Bu görüşmelerin sonunda ABD, o ülkeye bir teklif mektubu sunuyor. Teklife olumlu yanıt aldığı takdirde de tedarik işlemi gerçekleşiyor.

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