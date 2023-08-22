Covid-19’da yeni varyant: Yönetimlere ‘daha fazla test’, vatandaşlara ‘sükunet’ çağrısı

HABER MERKEZİ

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Sözcüsü Margaret Harris, son dönemde yeni varyantlar nedeniyle yeni tip coronavirüs (Covid-19) vakalarında yaşanan artış, bu durumun etkileri ve WHO’nun ülkelerden beklentilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Son birkaç haftada dünya genelinde Covid-19 vakalarında artış yaşandığını anımsatan Harris, "Vaka artışlarıyla beraber ölen kişi sayısında bir artış yaşanmaması iyi bir haber. Henüz hastanelerin de ağır hastalarla dolu olduğunu görmüyoruz ancak artan vaka sayısından kesinlikle endişeliyiz" dedi.

Harris, Covid-19'un BA.2.86 ve EG.5.1 (Eris) gibi varyantlarının bu artışta etkili olduğunu, bu iki varyantın statüsünü "izlenmesi gereken varyant" olarak güncellediklerini anımsattı.

"Eris varyantı özellikle Asya ve Çin ile aynı zamanda ABD'de vakalardaki artışla ilişkilendirildi" diyen Harris, bu varyantın daha şiddetli veya ölümcül olduğunun gözlenmediğini vurguladı.

Harris, son olarak ortaya çıkan BA.2.86 varyantına yönelik erkenden hassasiyet gösterildiğine işaret ederken bu varyanta, henüz yalnızca 3 ülkeden, 3 vakada rastladıklarını kaydetti.

“DOKTOR VEYA HASTANELERDEN COVID-19 TESTİ YAPMASINI İSTİYORUZ”

BA.2.86 varyantının 30 farklı mutasyona uğradığını vurgulayan Harris, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bununla ilgili yaptığımız uyarıları artırıyoruz ancak bu yeni varyantın mutlaka bir etkisi olduğu için değil. Biz gerçekten ülkelerin bununla ilgilenmesini ve bir sorun oluşturup oluşturmadığına dair bize bilgi vermesini istiyoruz. Ülkelerden daha fazla Covid-19 testi yapmasını istiyoruz. Covid-19'un uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu olarak sona erdiğini, ancak ülkelerin hala test yapmasına ihtiyacımız olduğunu açıkça belirttik. Ancak birçok ülke bunu yapmıyor. Hastaneye Covid-19 semptomlarıyla gelenlere test yapılmasını kastediyorum. Doktor veya hastanelerden Covid-19 testi yapmasını istiyoruz. Çünkü eğer pozitif çıkarsanız, numune alınıp DNA dizilimi tespit edilebilir ve bu sayede hem hastalığınız hem de o varyantı taşıyıp taşımadığınız anlaşılır. Ve bu da varyantın problem yaratıp yaratmadığının anlaşılmasına yardımcı olur."