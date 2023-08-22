Ali Yerlikaya: Göreve geldiğimizden bu yana 25 bin düzensiz göçmen geri gönderildi

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Türkiye İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya kabine toplantısı sonrasına gazeteciler ile bir araya geldi.

Yerlikaya, Türkiye’de düzenli göçmen sayıları ve son üç ayda yakalanan ve geri gönderilen düzensiz göçmen rakamlarını açıkladı.

Göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik son dönemde yoğun bir çalışma başlattıklarını belirten Yerlikaya şunları söyledi:

“Göçmen kaçakçılığına ilişkin organizatörlere yönelik bir çalışma yürütüyoruz. Göçmenler ikiye ayrılıyor. Bir yasal olanı, bir de yasal olmayanı. Düzenli göçmen sayısı 4 milyon 88 bin. Bunlar Suriyeli ve uluslararası koruma ve ikamet izinleri olanlar. Diğeri ise sınırdan kaçak geçmiş veya vizeli gelmiş ama vize süresi bitmiş olanlar. Bunlarla ilgili olarak biz İstanbul’u pilot bölge yaptık ama geldiğimiz günden beri şu ana kadar 66 bin düzensiz göçmen yakalandı ve bunun 25 bini geri gönderildi. 1 Ekim’de İstanbul’daki geri gönderme merkezimiz bittiğinde, Türkiye çapında aynı anda çalışma yürüteceğiz. Her şey çok farklı olacak.”

Özellikle göçmen kaçakçılarına yönelik çalışmalarında devam ettiğini belirten Yerlikaya, 8 Ağustos tarihinde yaptığı açıklamayı hatırlattı. Yerlikaya 8 Ağustos’ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik 2 bin 548 operasyon gerçekleştirdik. Bu operasyonlarda, bin 385 düzensiz göçmen organizatörü yakalandı” bilgisini paylaşmıştı.