Başkan Barzani’den akademisyenlere: Hükümete yardımcı ve yol gösterici olun

DUHOK (K24)

Başkan Mesud Barzani, Behdinan ziyaretleri kapsamında bugün Duhok’ta akademisyenlerle bir araya geldi.

Başkan Barzani toplantıda yaptığı konuşmada, gençlerin yetişmesinde ve toplum ile bilimin gelişmesinde hocaların rolünün önemine vurgu yaparak, en zorlu dönemlerde Kürdistan halkına hizmet için eğiti, öğretim ve bilim sürecinin akamete uğramasına izin vermedikleri için kendilerine teşekkür etti.

Kürdistan Bölgesi’nin siyasi durumuna da değinen Başkan Barzani, tarafların arasında birlik ve beraberlik zemininin sağlanması için her türlü çabayı göstereceğini vurguladı. Görüş ayrılıklarının doğal olduğunu belirten Başkan Barzani, ancak stratejik ve ulusal hedefler konusunda tarafların birbirlerine yardımcı olması gerektiğini altını çizdi.

Kürt ve Arap ortaklığı temelinde kurulan Irak devletinin geçmişine atıfta bulunan Başkan Barzani, ortaklığın ihlal edildiğini, Kürdistan parçasının soykırıma tabi tutulduğunu ve Kürt milletine yönelik imha girişimlerine başvurulduğunu anımsattı. Başkan Barzani, “Eski rejimin çöküşünün ardından Irak’ın önüne ortaklık, denge ve uzlaşı temelinde anayasal temelde bir başlangıç fırsatı geldi ancak yine bu temel ve anayasa yok sayılarak Kürdistan Bölgesi’nin zayıflatılması, Kürdistan halkının açlığa mahkum edilmesi gibi fikirler bazı Iraklı yöneticilerce benimsendi” dedi. Başkan Barzani ayrıca, son dönemde Kürdistan Bölgesi Hükümeti heyetinin Bağdat’a yaptığı ziyaretlerle ilgili de bilgi verdi.

Başkan Barzani konuşmasında, halk arasında ümitsizliğin yayılmaya, vatanseverlik duygusu ile değerlerin toplum içinde yok edilmeye çalışıldığını belirterek, üniversite hocalarından bununla mücadele etmelerini ve vatanseverlik duygusu, siyasi ve toplumsal birliği güçlendirmelerini istedi.

Başkan Barzani ayrıca, Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin eğitimin temellendirilmesi, gençlere istihdam sağlanması, gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesi, göç sebeplerinin tespit edilmesi ve uyuşturucuyla mücadele konularında hassasiyet gösterilip hükümete yardımcı ve yol gösterici olunmasını istedi.

Toplantının sonunda Başkan Barzani sorulara cevap verdi.