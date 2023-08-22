Politika

Irak Petrol Bakanı ve Türkiyeli mevkidaşından Kürdistan Bölgesi petrolünün yeniden ihracına vurgu

Irak Petrol Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Ankara’daki görüşmede, Kürdistan Bölgesi petrolünün sevkiyatına yeniden başlanmasına vurgu yapıldı.
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türkiye Hayyan Abdulğani Alparslan Bayraktar Petrol

HABER MERKEZİ

Irak Petrol Bakanı Hayyan Abdulğani, Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile bir araya geldi.

Irak Petrol Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Ankara’daki görüşmede, Kürdistan Bölgesi petrolünün sevkiyatına yeniden başlanmasına vurgu yapıldı.

Görüşmede tarafların, Şubat ayındaki depremde hasar gören petrol boru hatlarının onarım ve denetiminin tamamlanmasının ardından Kürdistan Bölgesi'nden petrol ihracatının yeniden başlamasını vurguladığı kaydedildi.

Ayrıca görüşmede, enerji, petrol, gaz ve elektrik alanlarında ortak işbirliği umutlarının artırılmasının altının çizildiği ifade edildi.

Öte yandan Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın yarın Bağdat ve Erbil’i ziyaret etmesi bekleniyor.

 

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