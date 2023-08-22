Başkan Barzani’den Peşmerge ve emniyet yetkililerine: Her zaman kalbimdesiniz

DUHOK (K24)

Başkan Mesud Barzani, Duhok’ta Peşmerge komutanları ve emniyet teşkilatı yetkilileriyle bir araya geldi.

Başkan Mesud Barzani, Duhok’ta Peşmerge komutanları ve emniyet teşkilatı yetkililerine yaptığı konuşmada, “Tehditlere karşı en ön saflarda yer aldınız, Kürdistan halkı da sizin kıymetinizi biliyor ve her zaman kalbimdesiniz.

Başkan Barzani’nin ofisinden yapılan açıklamada, Başkan Barzani, Peşmerge güçleri ve güvenlik teşkilatlarının fedakarlıklarını, sıkı çalışmalarını ve uykusuz gecelerini takdir ettiğini ifade ederek, Kürdistan halkının istikrar ve güvenliğini sağladıkları için teşekkür etti.

Peşmerge ve güvenlik güçleri tehditlere karşı her zaman ön saflarda yer aldığını vurgulayan Başkan Barzani, “Kürdistan kıymetinizi biliyor. Siz her zaman kalbimdesiniz” dedi.

Kürdistan halkının davasını ve karşılaştığı tehdit ve zorlukları da aktaran Başkan Barzani Kürt halkının iradesinin engelleri ve komploları aşacağını vurguladı.

Başkan Barzani katılımcılara Kürdistan halkının kendi yetenek ve iradesine güvenmesi gerektiğini söyledi.

Kürdistan'ın tüm partilerin çıkarlarının üstünde olduğunu kaydeden Başkan Barzani, seçimlerle Kürdistan halkının partilere olan güveninin tazelenmesi gerektiğini vurguladı.