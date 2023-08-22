Hakan Fidan, Bağdat’ta Fuad Hüseyin ile bir araya geldi

BAĞDAT (K24)

Irak’ın başkenti Bağdat’a giden Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Hakan Fidan'ın Bağdat ziyaretini memnuniyetle karşılayarak, kendisinin Irak'ı farklı sıfatlarla birçok kez ziyaret ettiğini ancak bu kez Türkiye Dışişleri Bakanı olarak geldiğini söyledi.

Görüşmede ikili ilişkilerin ele alındığını ve bu ilişkilerin daha da geliştirilmesi konusunda mutabakata varıldığını kaydeden Hüseyin, bazen ilişkilerde engellerle karşılaşıldığını ancak sorunların diyalog yoluyla çözülmesinde ısrar ettiklerini belirtti.

“Ekonomik ilişkilerde ve ticarette önemli ilerlemeler kaydedildi. Irak'ta çoğunluğu imar ve yatırım alanlarında olmak üzere 850 Türk şirketi faaliyet gösteriyor” diyen Hüseyin, “Su ve su kaynaklarını konuştuk. Her iki ülkede de çevre ve iklim değişikliğinin etkileri altında ancak Dicle ve Fırat nehirlerinin varlığı nedeniyle Irak'a suyun adil bir şekilde verilmesi gerekiyor. Zira tarım sektörleri özellikle etkilendi” ifadelerini kullandı.

Hüseyin, Hakan Fidan’ın iki ülke arasında su konusuyla ilgili daimi bir komite kurulmasını önerdiğini aktardı.

Irak Dışişleri Bakanı, Ceyhan limanından Kürdistan Bölgesi petrolünün ihracatının yeniden başlatılması görüştüklerini açıkladı. Hüseyin, “Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak ziyareti öncesinde tam olarak hazırlanıp nihai taslak üzerinde anlaşmaya varılmaya çalışılacak bir dizi anlaşma ve mutabakat zaptı görüşüldü” dedi.

Hüseyin, görüşmede İslamofobi konusu ve kutsallara saygı gösterilmesinin de gündeme geldiğini ifade etti.

Fidan ise, Fuad Hüseyin ile çok güzel ve önemli bir görüşme gerçekleştirerek ilişkilerin geliştirilmesine vurgu yaptıklarını belirtti.

Türkiye Dışişleri Bakanı, “ Türkiye, Irak topraklarının egemenliğini ve güvenliğini korumaya önem veriyor ve Irak'la ilişkilerini bu temelde geliştirmek istiyor. Ankara, ülkesinin kalkınması, güvenliğin pekiştirilmesi, ekonomisinin ve altyapısının iyileştirilmesi amacıyla Irak hükümetine destek verdiğini ifade etti” dedi.

Irak’ın Kalkınma Yolu projesine de değinen Fidan, bunun Irak'ı bölgede önemli bir ticari ulaşım bölgesi haline getirecek çok önemli ve stratejik bir proje olduğunu söyledi.

Görüşmede PKK ile mücadele konusunun da gündeme geldiğini bildiren Fidan, Irak’tan PKK’yi terör örgütü olarak tanımasını istedi.

Fidan’ın yarın Irak Cumhurbaşkanı Latif Reşid, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es Sudani ve Parlamento Başkanı Muhammed Halbusi ile görüşmesi bekleniyor.

Fidan, Bağdat temaslarının ardından Erbil’e geçerek, Kürdistan Bölgesi yetkilileriyle bir araya gelecek.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da Ağustos ayının sonunda Irak’ı ziyaret etmesi bekleniyor.