Politika

Yunanistan’da 250 göçmen yangının ortasında mahsur kaldı

Yunanistan'daki yangınlar sürerken, Meriç Nehri'ne yakın bölgedeki yangında iki adacıkta toplam 250 göçmenin mahsur kaldığı ortaya çıktı.
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HABER MERKEZİ

Yunanistan'ın Evros ilinde 18 göçmenin ormanda yanmış cesedinin bulunmasının ardından bu kez de Meriç Nehri’ne yakın bölgedeki yangında iki adacıkta toplam 250 göçmenin mahsur kaldığı ve kurtarılmaları için yardım kuruluşlarına video göndererek yardım istedikleri ortaya çıktı.

“ALEVLER BİZE ÇOK YAKLAŞIYOR”

Mahsur kalan göçmenler yardım kuruluşu ‘Alarmphone’a video göndererek Meriç Nehri’nde iki adacık üzerinde yaklaşık 250 göçmenin mahsur kaldığını ve alevlerin kendilerine çok yaklaştığını belirtti.

Göçmenler “Alevler bize çok yaklaşıyor. En kısa sürede yardıma ihtiyacımız var” dedi.

YANGINLARDA SON 2 GÜNDE 20 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Dün Meriç Bölgesi’ndeki Dadia ormanlık alanında, Yunanistan’a Meriç’ten geçmeye çalışan göçmenlere ait olduğu tahmin edilen 18 ceset bulunmuştu.

Önceki günkü yangınlarda ise Viotia ve Meriç Bölgesi’ndeki Kavacık’ta (Lefkimi) 2 kişi hayatını kaybetmişti. Böylelikle Yunanistan’da yangın nedeniyle son 2 günde hayatını kaybedenlerin sayısı 20’ye ulaştı.

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