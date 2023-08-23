Politika

Rusya: Ukrayna Moskova’ya 3 İHA’yla saldırı girişiminde bulundu

Rusya'dan yapılan açıklamaya göre Ukrayna, Moskova'ya 3 insanısz hava aracıyla (İHA ) saldırı girişiminde bulundu.
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Foto: Reuters (arşiv)
Foto: Reuters (arşiv)
dünya Ukrayna Moskova Rusya İHA saldırısı

HABER MERKEZİ

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın, başkent Moskova’ya 3 insansız hava aracıyla (İHA) saldırı girişiminde bulunduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “gece saatlerinde Rusya hava savunma güçleri tarafından Kiev rejiminin 3 İHA ile Moskova şehrine terör saldırısı girişiminin engellendiği” belirtildi.

İHA’lardan ikisinin Moskova bölgesinin Mojayskiy ve Himki ilçeleri hava sahasında imha edildiğine işaret edilen açıklamada, “Üçüncü İHA elektronik harp araçlarıyla bastırıldı ve kontrolünü kaybederek Moskva City kompleksinde inşaat halindeki bir binaya çarptı” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, saldırılarda can kaybı yaşanmadığı aktarıldı.

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