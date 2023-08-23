3 Rojhilatlı sanatçı başkent Erbil’de resim sergisi açtı

ERBİL (K24)

Doğu Kürdistan’dan (Rojhilat) üç sanatçı, Erbil Sanat Müdürlüğü işbirliğiyle salı günü Erbil Medya Galerisi'nde karma resim sergisi açtı.

Sergide Kürt doğası, güzelliği ve gelenekleriyle ilgili eserler gösteriliyor.

K24’e konuşan katılımcı sanatçılardan Cemil Aram Qubadi, “Parşin Soma ve Sumaya Şiman Muradi ile tablolarımızdan oluşan bir koleksiyonu Doğu Kürdistan'dan Güney Kürdistan'a getirdik” dedi.

Cemil Aram Qubadi, sergilenen tabloların konusuyla ilgili, “Sanatsal çalışmalarımız kırsal kesimde yaşayanların zorluklarını yansıtmanın hammaddesidir. Bunlar kırsal yaşamın gerçek görüntüleridir” ifadelerini kullandı.

Sergiye Kürdistan Bölgesi Eğitim Bakanı Alan Heme Said, Kültür ve Sanat Genel Müdürü Ferheng Gaffur ve Sanat Direktörü Azad Leşkeri katıldı.

Sergi iki gün sürecek.