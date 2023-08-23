Kürdistan Bölgesi’nde üretilen demirin %75’i Irak’a ihraç ediliyor

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi’nin yıllık demir ihtiyacı 500 bin ton dolayında. İhtiyaç fazlası üretim ise Irak’ın orta ve güney bölgesindeki kentlere ihraç ediliyor.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti, yerli üretimi korumak adına ithal demire ton başına 30 dolar vergi uyguluyor.

Erbil’de demir piyasasında yerli ve ithal demir satışı yapılıyor. İthal demirin ton başına fiyatı 580 dolardan 610 dolara yükselmiş durumda. Yerli imal demirin ton başına fiyatı ise 675 dolar. Yerli üretimin kalitesinin daha iyi olduğu belirtiliyor.

K24’e konuşan demir ticareti yapan Bekir Kadir, “Fiyattan olmasa vatandaşların çoğunluğu yerli üretimi alır çünkü kalitesi daha iyi. Tüccarlar olarak da yerli üretimi almak daha iyi. Erbil demiri aldığımda risk yok ama İran’dan 2 milyon dolarlık demir aldığımda param beni düşündürüyor. O ülkede en ufak bir sorun çıksa paramı kaybederim. İki yıldır 160 bin dolarım İran’daki bir fabrikada ve ödeme yapıyorlar ne de demir alabiliyorum” diyor.

Erbil Demir Fabrikası, Kürdistan Bölgesi’ndeki en büyük demir fabrikalarından biri. 8 mm demirden 32 mm demire kadar her çapta demir üretiliyor. Binden fazla vatandaş için de istihdam yaratmış durumda. Yıllık üretim kapasitesi ise 700 bin ton dolayında.

Fabrika sahibi Şiwan Geliyawa, “Geçtiğimiz süre zarfında ithalat nedeniyle sorunlar yaşadık. Şikayetlerimizi ilgili kurumlara ilettikten sonra ithal demire uygulanan vergide artış oldu. Kararın uygulanmasından bu yana üretimimizde artış yaşanıyor” diye konuştu.