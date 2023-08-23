Irak’ta eşcinsel ilişkiler için ölüm cezası gündemde

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Parlamentoya sunulan teklif metninde, "eşcinsel ilişki kuran" herkes için "ölüm cezası veya ömür boyu hapis cezası" öngörülüyor.

AFP'nin ulaştığı belgeye göre "eşcinselliğin teşviki" ise "en az yedi yıl hapis" ile cezalandırılıyor.

İkinci okumada yeniden ele alınacak olan teklif, medyada "eşcinsel" kelimesinin yasaklandığı bir dönemde sivil toplum kuruluşları ve şiddete uğrayan LGBT+ toplulukları tarafından "tehlikeli" olarak nitelendiriliyor.

Yasa, İslamcı partilerin çoğunlukta olduğu parlamentoda nispi çoğunluğun 1988 tarihli fuhuşla mücadele yasasında yapılmasını önerdiği değişiklik kapsamında milletvekillerinin incelemesine sunuldu.

Şii İslamcı Hukuk Partisi'nden milletvekilleri teklifin "yasal bir boşluğu doldurmayı amaçladığı" görüşünde.

Halihazırda eşcinsellikle ilgili bir yasası bulunmayan Irak, eşcinsel kişileri mahkum etmek için 1969 tarihli ceza kanununu kullanıyor ve bu kanunda eşcinsellik için "müebbet hapis veya birkaç yıl hapis cezası" öngören bir madde bulunuyor.

İnsan Hakları İzleme Örgütü'nde (HRW) LGBT+ bireylerin hakları konusunda uzman araştırmacı Rasha Younes ise, yasanın LGBT+ bireylere yönelik bir dizi saldırının "doruk noktası" ulaştığı bir dönemde görüşülüyor olduğuna dikkat çekti ve Irak hükümetinin teklifin "çok tehlikeli bir önlem" olduğunu belirtti.

Irak Medya ve İletişim Komisyonu, geçtiğimiz haftalarda ülkedeki tüm medya ve sosyal medya platformlarına "homoseksüel" veya "homoseksüellik" terimlerini kullanmaktan kaçınmaları ve bunun yerine "cinsel sapkınlık" terimini kullanmaları talimatını veren bir yönerge yayınlamıştı.