Türkiye Dışişleri Bakanı Fidan bugün Erbil’e geliyor

ERBİL (K24)

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan dün Bağdat’ta resmi ziyarette bulunarak Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile bir araya geldi. Hakan Fidan’ın bugün Irak Cumhurbaşkanı Latif Reşid ile görüşmesi bekleniyor. Görüşmede Irak ile Türkiye ilişkilerinin geliştirilmesinin ele alınacağı ifade edildi.

Hakan Fidan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ve Parlamento Başkanı Muhammed Halbusi ile de görüşmeler gerçekleştirecek.

Hakan Fidan’ın, Bağdat’taki temaslarının ardından bugün Erbil’e gelmesi ve yarın Kürdistan Bölgesi yetkilileriyle bir araya gelmesi bekleniyor. Edinilen bilgilere göre Hakan Fidan, Başkan Mesud Barzani, Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ve Başbakan Mesrur Barzani ile birer görüşme gerçekleştirecek.

Hakan Fidan’ın ziyaretinin, resmi olarak açıklanmazsa bile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Irak ve Kürdistan Bölgesi’ne yapacağı ziyaretin hazırlığı olduğu belirtiliyor.

HÜKÜMET SÖZCÜSÜ: HAKAN FİDAN’IN KÜRDİSTAN BÖLGESİ ZİYARETİ ÖNEMLİ

Dün akşam K24’e konuşan Hükümet Sözcüsü Peşewa Hewramani, Hakan Fidan’ın Kürdistan Bölgesi ziyaretinin önemli olduğunu söyledi.

Peşewa Hewramani, “Kürdistan Bölgesi komşu ülkelerle olumlu ilişkilere sahiptir, Türkiye ile ciddidir ve bu ilişkileri farklı alanlarda geliştirmek istiyor. Türkiye, Kürdistan Bölgesi ile sınır komşusudur, bu çerçevede diplomatik, ekonomik ve diğer alanlarda iyi ilişkilerimiz var” dedi.

Hewramani, Kürdistan Bölgesi’nin dünya enerji pazarının bir parçası olmadan önce de Türkiye ile olumlu ilişkilere sahip olduğunu belirterek, Kürdistan Bölgesi’nde enerji üretiminin artışıyla söz konusu ilişkilerin daha da geliştiğini vurguladı.