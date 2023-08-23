Politika

Yeni ABD başkonsolosu: Kürdistan Bölgesi’yle ilişkilerimizi geliştirmeye bağlıyız

ABD’nin yeni Erbil Başkonsolosu, Kürdistan Bölgesi’yle ilişkileri geliştirmeye bağlı olduklarını söyledi.
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kürdistan Neçirvan Barzani Mark Straw

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, ABD’nin yeni Erbil Başkonsolosu Mark Straw’u kabul etti.

Görüşme sonrası Kürdistan Bölgesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Neçirvan Barzani, Mark Straw’a yeni görevinde başarılar dileyerek, desteğini bildirdi ve Kürdistan Bölgesi’nin ABD’yle ilişkilerinin gelişmesini istediklerini vurguladı.

Göreve başladığı için duyduğu memnuniyeti dile getiren Straw da ülkesinin, Kürdistan Bölgesi’yle ilişkileri geliştirmeye ve ortak yardımları arttırmaya bağlı olduklarını ifade etti.

Görüşmede ayrıca bölgesel konuların da ele alındığı belirtildi.

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