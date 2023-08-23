Naci Görür: Bingöl'deki deprem yeri itibarıyla hassas

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Bingöl'ün Kiğı ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Depremin 8.47 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin Bingöl’ün Kiğı ilçesinin Demirkanat köyünde 5 kilometre derinlikte ve 4.0 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.

Bingöl'deki depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu. Görür, "Demirkanat-Kiğı/Bingöl’de 4,0 deprem oldu. Bu bölge stres transferlerinin olduğu bölge. Muhtemelen son transfer 6 Şubat depremleri" dedi.

"Daha önce de açıkladığımız gibi, Erzincan-Karlıova arasında, Karlıova-Bingöl arasında dikkatli olunmasını uyarmıştık" ifadelerini kullanan Görür şunları kaydetti:

"Şimdiki deprem de DAF’ın Göynük koluna paralel batıdaki bir fay zonu içinde meydana geldi. Yeri itibarıyla hassas, özenli olmakta yarar var. Belki de deprem dirençli yerleşim alanları çalışmasına buradan başlamalı."