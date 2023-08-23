Politika

Silahlı gruplar Girê Spî’de 4 Kürt sivili alıkoydu

Suriyeli silahlı grupların, Rojava’nın Girê Spî kentinde 4 Kürt sivili ev baskınlarında alıkoyduğu bildirildi.
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kürdistan Girê Spî Rojava

HABER MERKEZİ

Suriye medyasında yer alan habere göre silahlı gruplar, Türk istihbaratının desteğiyle Girê Spî’nin Ali Bacliye köyünde bir eve baskın düzenleyerek, Demokratik Suriye Güçleri’yle (DSG) bağlantılı oldukları gerekçesiyle 4 Kürt sivili alıkoydu.

Alıkonulan 4 kişiden birinin kadın olduğu ve Türkiye üzerinden Avrupa’ya geçmek istediği ancak Türk istihbaratı tarafından Girê Spî’de bir terörle mücadele merkezine götürüldükleri kaydedildi.

Daha önce de Rojava’nın farklı bölgelerinde çok sayıda Kürt sivil silahlı gruplarca alıkonuldu, bazıları öldürüldü.

Girê Spî, 2019’da Türkiye ve desteklediği silahlı gruplarca ele geçirilmişti.

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