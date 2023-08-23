CENTCOM Komutanı’ndan Rojava’ya ziyaret

HABER MERKEZİ

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) yapılan yazılı açıklamada, Komutan General Michael Erik Kurilla’nın, 21 Ağustos’ta gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Hol ve Roj kamplarına gittiği belirtildi.

General Kurilla’nın, Hol ve Roj kamplarının yöneticileri ve burada tutulan kişilerle görüştüğüne işaret edilen açıklamada, CENTCOM Komutanı’nın buradaki “insani durumu, kamp güvenliğini artırma çabalarını ve rehabilitasyon süreçlerini” denetlediği ifade edildi.

Açıklamada, Kurilla’nın, kamplardakileri kendi ülkelerine iade etmek için çalıştıklarını ve bu sayede bölgede güvenlik sorunlarının azalacağını belirttiği kaydedildi.

CENTCOM Komutanı’nın, Demokratik Suriye Güçleri (DSG) ile işbirliği vurgusu yaptığı aktarılan açıklamada, Kurilla’nın DSG yetkilileriyle de görüştüğü bildirildi.