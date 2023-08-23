Fidan: Türkiye Ticaret Bakanı önümüzdeki hafta Irak'ı ziyaret edecek

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Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın önümüzdeki hafta Irak’ı ziyaret edeceğini bildirdi.

Fidan, Bağdat’ta Irak Cumhurbaşkanı Latif Reşid tarafından kabul edildi.

Irak Cumhurbaşkanının ofisinden yapılan açıklamada, iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmenin ele alındığı görüşmede Fidan, önümüzdeki hafta Türkiye Ticaret Bakanı’nın Irak’ı ziyaret edeceğini ifade etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Irak’ı ziyaret etmekte kararlı olduğunu bildiren Fidan, Türkiye'nin su sorununa radikal bir çözüm bulmaya kararlı olduğunu ve hükümetinin sürekli olarak Irak'taki su sıkıntısını çözmeye çalıştığını vurguladı.

Fidan, her iki ülkeden uzmanlar arasında yapılacak ortak bir toplantının kesin bir çözüme ulaşılmasına yardımcı olacağını umduğunu belirtti.