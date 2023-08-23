Rusya: Ukrayna’nın İHA saldırılarına karşılık vereceğiz

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Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden yazılı açıklama yapan Maria Zaharova, Ukrayna’nın İHA saldırılarına tepki gösterdi.

Kiev'in saldırı girişimlerinin Rus kolluk kuvvetlerinin en fazla önem atfettiği konu olacağını belirten Zaharova, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin de bunları yanıtsız bırakmayacağını kaydetti.

“Kiev'e istihbarat verileri sağlayan Batılı istihbarat servislerinin eylemlerini de görmezden gelmeyecekleri” uyarısında bulunan Zaharova, İHA saldırılarının Kiev'in karşı saldırıdaki başarısızlıkların üzerini örtme çabası olduğunu savundu.