Politika

Rusya: Ukrayna’nın İHA saldırılarına karşılık vereceğiz

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Ukrayna ordusunun Moskova ve diğer bölgelerde düzenlediği İHA saldırılarına karşılık verileceğini söyledi.
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dünya Rusya Ukrayna Maria Zaharova İHA saldırıları

HABER MERKEZİ

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden yazılı açıklama yapan Maria Zaharova, Ukrayna’nın İHA saldırılarına tepki gösterdi.

Kiev'in saldırı girişimlerinin Rus kolluk kuvvetlerinin en fazla önem atfettiği konu olacağını belirten Zaharova, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin de bunları yanıtsız bırakmayacağını kaydetti.

“Kiev'e istihbarat verileri sağlayan Batılı istihbarat servislerinin eylemlerini de görmezden gelmeyecekleri” uyarısında bulunan Zaharova, İHA saldırılarının Kiev'in karşı saldırıdaki başarısızlıkların üzerini örtme çabası olduğunu savundu.

 

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