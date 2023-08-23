Başkan Barzani: 9’uncu Kabine iyi program ve planlar yürüttü

ŞÊXAN (K24)

Başkan Mesud Barzani, Badinan bölgesini ziyareti kapsamında Şêxan ilçesinde toplumun farklı kesimleriyle bir araya geldi.

Başkan Mesud Barzani’nin ofisinden yapılan açıklamada, Şêxan’daki halk buluşmasında Başkan Barzani, bölgeye ziyaretinin amacını açıklayarak, bölge halkının bir arada yaşama kültürüne olan bağlılığına dikkat çekerken, hiç kimsenin ve hiçbir yabancı tarafın bu zengin kültürü bozmasına izin verilmemesi çağrısında bulundu.

Başkan Barzani, Kürdistan Bölgesi'ndeki iç duruma ve Kürdistan Bölgesi’nin ilişkilere değinerek, iç durumu çözmek ve ulusal bir strateji üzerinde anlaşmak için her türlü çabayı göstereceklerini ifade etti.

Yeni Irak hükümetinin genel bir anlaşma ve ortaklık, denge ve uzlaşı gözetilmesi temelinde kurulduğunu ancak ne yazık ki bu ilkelerin göz ardı edildiğini söyleyen Başkan Barzani, KDP'dan üst düzey bir heyetin Bağdat ziyaretinin ardından sorunların çözülmesinin beklendiğini bildirdi.

Başkan Barzani konuşmasında Kürdistan halkının karşı karşıya olduğu tehlikelere ve engellere değinerek, toplumun ve gençliğin düzenini hedef alan dalgaya karşı halkta vatanseverlik duygusunun derinleştirilmesi ve farkındalığın artırılması için tüm tarafları birlikte çalışmaya çağırdı.