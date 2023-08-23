Wagner lideri Prigojin'i taşıyan uçak düştü

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Rusya'nın Tver bölgesinde özel bir jetin düşmesi sonucu 10 kişi öldü.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Moskova’dan St. Petersburg’a giden özel uçağın Tver bölgesinde düştüğü belirtildi. Uçakta yer alan 3 kişilik mürettebat dahil 10 kişi öldü.

Rusya'nın devlet haber ajansı TASS, uçağın özel güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'e ait olduğunu ve kendisinin de uçakta olduğunu duyurdu.

Federal hava taşımacılık kurumu Rosaviatsiya, yolcu listesinde Prigojin'in isminin de bulunduğunu belirtti.

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