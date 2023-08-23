Başkan Barzani: Kürdistan, parti ve diğer tüm çıkarların üstündedir

BERDEREŞ (K24)

Başkan Mesud Barzani, Badinan bölgesini ziyareti çerçevesinde Berdereş ilçesinde toplumsal kesimlerle bir araya geldi.

Söz konusu programda konuşan Başkan Mesud Barzani, Kürdistan Bölgesi'ndeki iç duruma değinerek, zaferin birlikte olduğunu ve milli meselelerde birliğin sağlanması için çabalarını sürdüreceğini vurguladı.

Kürdistan Bölgesi'ndeki iç duruma ilişkin Başkan Barzani, partilerin ulusal meselelerle oynayarak sorun çıkaracak ve Kürdistan Bölgesi’ni zayıflatmaya çalışacak bir yola düşmemeleri gerektiğini söyledi. Başkan Barzani, “Çünkü Kürdistan KDP'nin ve diğer tüm çıkarların üstündedir” dedi.

Seçimlerin bir yönetim sınavı olduğunu kaydeden Başkan Barzani, partilerin halkın güvenini kazanması gerektiğini bildirdi.

Kürdistan Bölgesi ile Irak hükümetleri arasındaki ilişkilere değinen Başkan Barzani, “Yeni Irak hükümeti bir takım anlaşmalar, ortaklık, denge ve uzlaşı ilkeleri temelinde kuruldu, ancak ne yazık ki hâlâ anlaşmaları göz ardı etme yönünde kötü bir niyet var” dedi.

Başkan Barzani, Irak Başbakanı Sudani'nin bu anlaşmaları uygulaması ve engellenmemesi konusunda kendisine destek verdiklerini vurguladı.

Başkan Barzani, “Kürdistan Bölgesi Hükümeti 9’uncu Kabinesi, yaşanan sorunlara ve krizlere rağmen halka hizmet için elinden geleni yapmış ve Kürdistan Bölgesi'ne tarım ve turizm başta olmak üzere başka gelir kaynakları sağlamaya çalışmıştır” diye konuştu.