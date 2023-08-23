Ukrayna: Kırım'da Rus S-400 hava savunma sistemini imha ettik

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Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'da S-400 uzun ve orta menzilli füze savunma sisteminin imha edildiğini bildirdi.

Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kırım’daki Olenevka köyü yakınlarında Rusya’ya ait uzun ve orta menzilli S-400 "Triumph" füze savunma sisteminin, sisteme yerleştirilen füzelerin ve orada bulunan askerlerin yok edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Düşmanın cephaneliğinde bu tür silahların sınırlı sayıda olması dikkate alındığında, bu patlama işgalcilerin hava savunma sistemine acı verici bir darbedir ve Kırım’daki gelişmeler üzerinde ciddi bir etkisi olacaktır" değerlendirmesi yapıldı.

İstihbarat Ana Müdürlüğü, sosyal medya hesabından, S-400 füze savunma sisteminin imha edilme görüntüsünü de paylaştı.

RUSYA VE UKRAYNA’NIN İHA SALDIRILARI

Bu arada Rusya ve Ukrayna çarşamba günü karşılıklı olarak İHA saldırıları gerçekleştirdi.

Kiev, başkent Moskova’yı hedef alırken, Rusya, Ukrayna’nın Odesa liman kentindeki bir tahıl ambarına daha İHA saldırısı gerçekleştirdi.

Ukrayna Bayındırlık Bakanı Oleksandr yaptığı açıklamada, Rusya’nın İHA saldırısında 13 bin ton tahılın imha olduğunu belirterek, bu ayki toplam tahıl kaybının yaklaşık 270 bin tona ulaştığını duyurdu.

Rusya’nın temmuz ayında tek taraflı çıktığı Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşmayı uyarınca Ukrayna geçen bir yıl içinde çoğu Odesa liman kentinden olmak üzere 32,9 milyon tahılı yurt dışına ihraç etme imkanı bulmuştu.

Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı Ukrayna'nın, başkent Moskova'ya 3 insansız hava aracıyla saldırı girişiminde bulunduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "gece saatlerinde Rus hava savunma güçleri tarafından Kiev rejiminin 3 İHA ile Moskova şehrine terör saldırısı girişiminin engellendiği" belirtildi. (Kaynak: AFP, Euronews)