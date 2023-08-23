Wagner lideri Prigojin düşen uçakta öldü

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Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya), Rus paralı asker grubu Wagner’in lideri Evgeny Prigojin’in uçak kazasında öldüğünü doğruladı.

KAZA MAHALLİNDE ON CESET BULUNDU

Rus devlet haber ajansı RIA Novosti'nin Rus Acil Servis yetkililerine dayandırdığı haberine göre, Tver bölgesindeki kaza mahallinde on ceset bulundu.

Uçakta Prigozhin Evgeniy, Utkin Dmitriy, Propustin Sergey, Makaryan Evgeniy, Totmin Aleksandr, Chekalov Valeriy, Matuseev Nikolay ve pilot Aleksey Levşin, ikinci pilot Rüstem karimov, kabin görevlisi Kristina raspopova bulunuyordu.

WAGNER'E YAKIN KAYNAKLAR: UÇAĞI RUSYA DÜŞÜRDÜ

Rus basınında yer alan bazı haberlerde, uçağın Rus özel güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin’e ait olduğu öne sürülürken; Rus haber ajansı TASS, Tver’de düşen ve 10 kişinin öldüğü özel jette Wagner’in kurucusu Yevgeniy Prigojin’in de bulunduğunu bildirdi.

Öte yandan, Wagner’e yakınlığıyla bilinen bazı Telegram kanallarında, uçağın Rus ordusuna ait savunma sistemleri tarafından düşürüldüğü öne sürüldü.

BAŞKA BİR UÇAKTA MI?

Rus yetkililere yakın olduğu bilinen Telegram kanalı Readovka, Prigojin'in ölümüyle ilgili haberlerin "erken" olduğunu söyleyerek "Yevgeni Prigojin başka bir uçakta olabilir" ifadelerini kullandı.

Rusya'da düşen Embraer Legacy tipi özel yolcu uçağı olduğu kaydedildi. Moskova’dan St. Petersburg’a giden uçağın, Tver Bölgesi’nin Kujenkino köyü yakınlarına düştüğü ve olay yerinde arama kurtarma ekiplerinin çalıştığı bildirildi.

KAZAYLA İLGİLİ KOMİSYON KURULDU

Rus havacılık otoritesi, kazayla ilgili yeni bir açıklama yayınlayarak, "kazanın koşullarını ve nedenlerini araştıracak" özel bir komisyon kurduğunu duyurdu. Açıklamada kazanın nedeni hakkında herhangi bir yorum yapılmadı ancak komisyonun kara kutu kayıtları da dahil olmak üzere delilleri araştıracağı belirtildi.

RUS DEVLET TELEVİZYONU: PRİGOJİN YOLCU LİSTESİNDE

Rus devlet televizyonu Rossiya-24, uçak kazasıyla ilgili kısa bir haber yayınladı ve Yevgeny Prigozhin'in yolcu listesinde yer aldığını bildirdi. Ancak herhangi bir yeni ayrıntı vermedi. Yetkililerin uçakta üç pilot ve yedi yolcu bulunduğunu söylediği aktarıldı.

ABD'DEN AÇIKLAMA

ABD'li yetkililer de Prigojin'in düşen uçakta olduğuna dair kanıtları olmadığını kaydederken, Beyaz Saray Başkan Biden'a Rusya'daki uçak kazası hakkında bilgi verildiğini açıkladı.

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü Adrienne Watson kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Doğrulanırsa kimse şaşırmamalı" dedi. "Ukrayna'daki feci savaş, özel bir ordunun Moskova'ya yürümesine yol açtı ve görünüşe göre şimdi de buna" diye konuştu.

BIDEN'DAN PUTİN İMASI

ABD Başkanı Joe Biden, özel jetin Rusya’da düşmesinin arkasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in olabileceğini ima ederek, “Rusya'da Putin'in arkasında olmadığı çok fazla olay yok” dedi.

ROGOV: SADECE PRİGOJİN DEĞİL, DİMİTRİ UTKİN DE UÇAKTAYDI

Rusya'da yaşana uçak kazaısyla ilgili kendi Telegram kanalından açıklama yapan Biz Rusya`yla Birlikteyiz Hareketi yetkilisi Vladimir Rogov Wagner yetkilileriyle görüştüğünü ve uçakta Prigojin`in yanı sıra askeri birliğin komutanı Dimitri Utkin'in olduğunu öğrendiğini söyledi. Rogov "Uçaktakilerin tamamı hayatını kaybetmiştir, setiz kişinin cesedine ulaşılmıştır, hayatını kaybedenlerin arasında Yevgeni Prigojin de bulunuyor" dedi.

KAZA MAHALLİNE MÜFETTİŞLER GÖNDERİLDİ

Üst düzey kolluk kuvvetleri organı Rusya Soruşturma Komitesi, hava taşımacılığı güvenlik kurallarının ihlali şüphesiyle uçak kazasıyla ilgili soruşturma açıldığını duyurdu. Kaza mahalline müfettişlerin gönderildiği belirtildi.

O SIRADA PUTİN CANLI YAYINDA

Dünyanın gündemini işgal eden kaza sırasınad Rus televizyonu, Sovyetler Birliği'nin Nazi Almanyası'na karşı kazandığı zaferin 80. yıldönümünü anma amacıyla Kursk bölgesinde Başkan Vladimir Putin'in canlı görüntülerini yayınlıyor. Sahnede orkestranın önünde duran Putin, "Bu etkinlikten dolayı Rusya'nın tüm vatandaşlarını yürekten kutluyorum" dedi.

UÇAK MNT-AREO ŞİRKETİNE AİT

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya), Tver’de düşen uçağın “MNT-Aero” adlı şirkete ait olduğunu, kazanın nedenlerine ilişkin soruşturmanın, kurulan özel bir komisyon tarafından yürütüldüğünü bildirdi. Öte yandan Flightradar24'e göre, aniden düşen uçağın konumuna dair veriler Moskova'nın yaklaşık 256 kilometre kuzeybatısında kesiliyor.

NE OLMUŞTU?

Prigojin, beraberindeki paralı savaşçılarla 24 Haziran'da Rus yönetimine karşı silahlı isyan başlatmıştı. İsyan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun araya girmesiyle sona ermişti.