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Malatya’da 5 büyüklüğünde deprem

Merkez üssü Malatya Yeşilyurt olan 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
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kürdistan malatya Deprem

HABER MERKEZİ

AFAD’ın açıklamasına göre bu sabah saat 08.35’te Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde 5.0 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.

Depremin, yetin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği açıklandı.

Malatya Valisi Ersin Yazıcı, “Saha tarama çalışmalarımız devam etmektedir” açıklamasında bulundu.

NACİ GÖRÜR: ŞİMDİ BU FAYI HARİTADA GÖREBİLİYORUM

Malatya'da meydana gelen 5 büyüklüğündeki depreme ilişkin değerlendirme yapan Prof. Dr. Naci Görür, bu fayı daha önce haritada göremediğini, ancak artık görebildiğini söyledi:

“Malatya Seyituşağı-Yeşilyurt’ta 5,0 deprem. Bir müddettir Yeşilyurt yöresinde depremler oluyor. Ben bu fayı haritalarda göremeyince daha önceden tespit edilememiş fay mı diye düşündüm. Sanıyorum şimdi bu fayı haritada görebiliyorum. Daha önce söylediğim gibi, Yeşilyurt-İkizce-Seyituşağı-Doğanşehir doğusu  arasında uzanan KD-GB uzanımlı bir fay. Doğrultu atımlı olmalı. Malatya ve Doğanşehir Faylarına paralel, sevgiyle.”

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