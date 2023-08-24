Politika

MSB duyurdu: Operasyon bölgesinde bir asker hayatını kaybetti

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kürdistan asker PKK

HABER MERKEZİ

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, Kürdistan Bölgesi sınırlarında PKK’ye karşı yürütülen “Pençe-Kilit Operasyonu”nda bir askerin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Pençe-Kilit Operasyonu” bölgesinde, PKK mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda Piyade Uzman Çavuş Ali Demir'in ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Demir'in, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiği kaydedildi.

18 Nisan 2022’de başlatılan “Pençe-Kilit Operasyonu” Kürdistan Bölgesi sınırlarındaki Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde sürdürülüyor.

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