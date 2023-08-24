Trump, Biden'a yaşı üzerinden yüklendi: Ayağını kaldıramıyor

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Eski ABD Başkanı Donald Trump, sunucu Tucker Carlson'la yaptığı ve X'te yayınlanan röportajda Biden'ın, Amerikalıların bir kez daha başkanını seçeceği Kasım 2024'e kadar dayanıp dayanamayacağı sorusunu yanıtladı, "Kapıya ulaşacağını sanmıyorum. Zihinsel olarak fiziksel olarak olduğundan daha zayıf olduğunu düşünüyorum. Fiziksel olarak tam bir triatloncu değil ama bir atlet de değil" dedi ve ekledi:

"Yürürken ayağını yerden kaldıramıyor. Sahilde şezlongu kaldıramıyor. Sahilde berbat görünüyor, kumda yürüyemiyor, o kadar da zor değil."

Biden ABD tarihinin en yaşlı başkanı oldu, şu anda 80 yaşında, Trump ise 77 yaşında.