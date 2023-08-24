Politika

Trump, Biden'a yaşı üzerinden yüklendi: Ayağını kaldıramıyor

Eski ABD Başkanı Trump, Joe Biden'ın 2024 başkanlık seçimlerine katılamayacağına inandığını açıkladı.
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Trump ve Biden
Trump ve Biden
ABD ABD Trump Biden

HABER MERKEZİ

Eski ABD Başkanı Donald Trump, sunucu Tucker Carlson'la yaptığı ve X'te yayınlanan röportajda Biden'ın, Amerikalıların bir kez daha başkanını seçeceği Kasım 2024'e kadar dayanıp dayanamayacağı sorusunu yanıtladı, "Kapıya ulaşacağını sanmıyorum. Zihinsel olarak fiziksel olarak olduğundan daha zayıf olduğunu düşünüyorum. Fiziksel olarak tam bir triatloncu değil ama bir atlet de değil" dedi ve ekledi:

"Yürürken ayağını yerden kaldıramıyor. Sahilde şezlongu kaldıramıyor. Sahilde berbat görünüyor, kumda yürüyemiyor, o kadar da zor değil."

Biden ABD tarihinin en yaşlı başkanı oldu, şu anda 80 yaşında, Trump ise 77 yaşında.

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