Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Erbil’de

ERBİL (K24)

Gece saatlerinde Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın başkent Erbil’e gelmesinin ardından bugün ise Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erbil’e geldi.

Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ı Erbil Uluslararası Havalimanı’nda Kürdistan Bölgesi Doğal Kaynaklar Bakanı Vekili Kemal Muhammed ve Erbil Valisi Omed Xoşnaw karşıladı.

Bakan Bayraktar’ın, Başbakan Mesrur Barzani ile Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın görüşmesine katılması bekleniyor.

Bayraktar, Salı günü Ankara’da Irak Petrol Bakanı Hayyan Abdulğani ile bir araya gelmişti.

Görüşmede, Kürdistan Bölgesi petrolünün Ceyhan Limanına uzanan boru hattına akıtılmasına bir an önce başlanması vurgulanmıştı.

Öte yandan Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bağdat temaslarını tamamlamasının ardından gece saatlerinde başkent Erbil’e geldi.

Uçağı Erbil Uluslararası Havalimanı’na inen Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ı, Kürdistan Bölgesi İçişleri Bakanı Reber Ahmed, Kürdistan Bölgesi Hükümeti Dış İlişkiler Ofisi Direktörü Sefin Dizeyi, Kürdistan Bölgesi Başkanı Dış Politika Danışmanı Felah Mustafa ve Erbil Valisi Omed Xoşnaw karşıladı.

Fidan’ın bugün Kürdistan Bölgesi üst düzey yetkilileriyle bir araya gelmesi bekleniyor.

Salı akşamı Bağdat’a ulaşan Fidan, Irak Cumhurbaşkanı, Başbakan, Parlamentosu Başkanı ve Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi.

Fidan, Şii ve Sünni siyasi liderlerin yanı sıra Türkmen liderlerle görüşme gerçekleştirdi.