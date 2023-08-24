Politika

Sidekan’da PKK aracına SİHA saldırısı

Türkiye’ye ait bir SİHA, Sidekan’da PKK’lilerin bulunduğu bir aracı hedef aldı.
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kürdistan SİHA saldırısı PKK

ERBİL (K24)

Kürdistan Anti Terör’ün açıklamasına göre Erbil’e bağlı Sidekan ilçesi kırsalında Türkiye’ye ait bir silahlı insansız hava aracı (SİHA), PKK’lilerin içinde bulunduğu bir aracı bombaladı.

Sinine yolu üzerinde hedef alınan araçta biri üst düzey olmak üzere 3 PKK mensubunun bulunduğu kaydedildi. Saldırıda 3 PKK’li yaşamını yitirdi.

Türkiye son dönemlerde Kürdistan Bölgesi sınırlarında PKK’lilere yönelik saldırılarını arttırmış durumda.

Öte yandan Türkiye Milli Savunma Bakanlığı bugün, “Pençe-Kilit Operasyonu”nun yürütüldüğü bölgede 1 askerin, PKK’lilerin açtığı ateş sonucu yaşamını yitirdiğini duyurdu.

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