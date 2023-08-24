Sidekan’da PKK aracına SİHA saldırısı

ERBİL (K24)

Kürdistan Anti Terör’ün açıklamasına göre Erbil’e bağlı Sidekan ilçesi kırsalında Türkiye’ye ait bir silahlı insansız hava aracı (SİHA), PKK’lilerin içinde bulunduğu bir aracı bombaladı.

Sinine yolu üzerinde hedef alınan araçta biri üst düzey olmak üzere 3 PKK mensubunun bulunduğu kaydedildi. Saldırıda 3 PKK’li yaşamını yitirdi.

Türkiye son dönemlerde Kürdistan Bölgesi sınırlarında PKK’lilere yönelik saldırılarını arttırmış durumda.

Öte yandan Türkiye Milli Savunma Bakanlığı bugün, “Pençe-Kilit Operasyonu”nun yürütüldüğü bölgede 1 askerin, PKK’lilerin açtığı ateş sonucu yaşamını yitirdiğini duyurdu.