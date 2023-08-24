Başbakan, ABD’nin yeni Erbil Başkonsolosu’nu kabul etti

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, ABD’nin yeni Erbil Başkonsolosu Mark Straw’u kabul etti.

Görüşmede Mesrur ​​Barzani, Kürdistan Bölgesi Hükümeti'nin ABD ile ilişkileri daha da geliştirme arzusunu dile getirdi.

Kürdistan Bölgesi ile ABD arasındaki tarihi ve dostane ilişkilere dikkat çeken Başbakan, Kürdistan Bölgesi'nin ABD'nin devam eden yardım ve desteği için teşekkür etti.

ABD'nin yeni Başkonsolosu ise, ülkesinin Kürdistan Bölgesi ile ikili ilişkileri ve koordinasyonu geliştirmeye hazır olduğunu ifade etti.

Görüşmenin ana konusun Kürdistan Bölgesi'nin anayasal haklarının korunmasının önemi ve federal hükümetle yaşanan sorunların anayasa ve anlaşmalar temelinde çözülmesi olduğu belirtildi.