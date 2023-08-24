Politika

Başbakan Mesrur Barzani, Hakan Fidan ile görüşüyor

Başbakan Mesrur Barzani, Türkiye Dışişleri Hakan Fidan ile bir görüşme gerçekleştiriyor.
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kürdistan Mesrur Barzani hakan fidan

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, başkent Erbil’e resmi bir ziyarette bulunan Türkiye Dışişleri Hakan Fidan ile bir araya geldi.

Görüşmeye Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar da katıldı.

Toplantıyı takip eden K24 muhabiri, Erbil-Ankara ilişkileri ve Kürdistan Bölgesi petrolünün ihracatı konularının görüşmenin ana gündem maddeleri olduğunu bildirdi.

Hakan Fidan’ın bugün ayrıca Başbakan Yardımcısı Kubad Talabani, Kürdistan İslami Birlik Genel Sekreteri Selahaddin Behaeddin ve Kürdistan Bölgesi’ndeki Türkmen temsilcileriyle de bir araya gelmesi bekleniyor.

Sabah saatlerinde de Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Hakan Fidan’ı kabul etti.

Hakan Fidan, Bağdat temaslarının ardından dün gece Erbil’e geldi.

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