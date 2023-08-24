Başkan Barzani’den ABD ile işbirliğinin gerekliliğine vurgu

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani, ABD’nin yeni Erbil Başkonsolosu Mark Straw’u kabul etti.

Görüşmede ABD’nin yeni Başkonsolosu, Kürdistan Bölgesi'nde çalışma fırsatına sahip olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Straw, Başkan Barzani'nin ABD-Kürdistan Bölgesi ilişkilerinin geliştirilmesi ve terörle mücadeledeki rolüne övgüde bulunarak, ABD ile Kürdistan Bölgesi arasında devam eden koordinasyon ve ortak çalışmaya vurgu yaptı.

Başkan Barzani ise, yeni ABD Başkonsolosuna başarılar dileyerek, Irak ve bölgedeki siyasi durumun yanı sıra terör tehdidine dikkat çekti.

Ayrıca Başkan Barzani, terörle mücadele ve diğer alanlarda ABD ile Kürdistan Bölgesi arasında sürekli işbirliği ve koordinasyonun gerekliliğini vurguladı.