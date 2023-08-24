Başbakan: Türkiye Dışişleri Bakanı’yla, Kürdistan Bölgesi petrolünün ihracatını görüştük

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Hakan Fidan ve beraberindeki heyetle Kürdistan Bölgesi petrolünün ihracatı dahil bir dizi önemli bölgesel konuyu görüştüklerini ifade etti.

Başbakan, “Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Irak ve Kürdistan Bölgesi’ne ziyareti, iki taraf arasındaki ilişkilerin önemini gösteriyor. Yaptığımız görüşmenden herkesin fayda görmesini temenni ediyorum” dedi.

Türkiye ile Irak arasındaki ilişkiler ile bir dizi konuyu görüştüklerini belirterek, “Kürdistan Bölgesi’nin anayasal hakları çerçevesinde Kürdistan Bölgesi petrolünün nasıl ihraç edileceği, Irak’la sorunların bütün tarafların çıkarları doğrultusunda çözülmesi konularını ele aldık” diye konuştu.

Hakan Fidan ise, Türkiye’nin Bağdat ve Erbil’le ilişkilerin her zaman önemli olduğunu belirterek, Bağdat ziyaretinde Irak-Türkiye ilişkileri, terörle mücadele, su sorunu ve Irak’ın yıkıma uğrayan bölgelerinin yeniden inşası gibi konuların ele alındığını söyledi.

Bölgedeki güvenlik sorunlarını da görüştüklerini belirten Başbakan, “Sizi temin ederiz, Kürdistan Bölgesi anayasal haklarını uygulayacaktır ve komşu ülkeler için istikrarsızlık yaratan bir yer olmamalı. Bölgede terörün her türlüsüne karşı mücadele edebilmemiz için ilişkilerimizin devam etmesini umuyor” ifadelerini kullandı.

Hakan Fidan, “Başbakan Mesrur Barzani’yle terörle mücadele, enerji, ticaret ve iki tarafı ilgilendiren bazı konuları görüştük” dedi.

Erbil’in her zaman huzurlu ve istikrarlı bir vilayet olduğunu vurgulayan Fidan, bu istikrarın, ekonominin gelişmesi sayesinde olduğunu bu bunu önemli bulduklarını belirterek, bu istikrarın sürmesi ve terörle mücadele her türlü desteği sunmaya hazır olduklarını ifade etti.

PKK’yle olan çatışmalarla ilgili ise Hakan Fidan, “bu sorunu belli düzeyde çözdüklerini” ifade ederek, “PKK şu an Irak topraklarında saklanıyor. PKK’yı Irak topraklarından temizlemek için Bağdat ve Erbil’le birlikte çalışıyoruz ve kendilerine her türlü desteği sunuyoruz” dedi.