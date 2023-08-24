TCMB faizi 750 puan artırdı

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Merkez Bankası, faizi üst üste üçüncü kez artırarak yüzde 25'e yükseltti.

Merkez Bankası'nın 750 baz puanlık faiz artırımı, yüzde 20 seviyesindeki piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

TCMB, temmuz ayındaki toplantıda politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 17,50'ye çıkarmıştı.

TCMB’NİN FAİZ KARARI SONRASI DOLARDA HIZLI DÜŞÜŞ

Merkez Bankası politika faizini 750 baz puan artırdı. Dolar faiz kararının ardından 26.68 TL seviyesine geriledi. Sabah saatlerinde dolar 27.20 liradan işlem görüyordu.

Dolar/TL kuru güne 27,21 TL'den başlarken, Euro 29,676 TL'den başladı.

TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 750 baz puan artırarak yüzde 25'e çıkardı.

Merkez'in beklentilerin üstünde gelen faiz artışı kararının ardından dolar ve euro düştü. Dolar 26.64'e kadar gerilerken, euro 28.99'a kadar geriledi.