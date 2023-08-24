Kürdistan Bölgesi heyeti yarın Bağdat’a gidiyor

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Hükümeti'nden bir heyet, petrol ve doğalgaz yasa tasarısını görüşmek üzere yarın Bağdat'ı ziyaret edecek.

K24’e konuşan Kürdistan Bölgesi Doğal Kaynaklar Bakan Vekili Kemal Muhammed Salih, bakanlar ve hukukçu isimlerden oluşan bir heyetle Cuma günü Bağdat'ı ziyaret edeceklerini bildirdi.

Salih, Kürdistan Bölgesi heyetinin Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani'nin ofisi ve Irak Petrol Bakanlığı ile görüşmelerde bulunacağını ifade etti.

Petrol ve doğalgaz tasarısını görüşmek üzere toplantıya petrol üreten illerden yetkililerin de katılacağını söyleyen Salih, Bağdat’taki görüşmelerde Kürdistan Bölgesi’ne benzin ve gazyağı gönderilmesi konusunu gündeme getireceklerini belirtti.