Neçirvan Barzani: Kürdistan Bölgesi, Türkiye ile ilişkileri önemli görüyor

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Erbil’e ziyarette bulunan Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’la bir araya geldi.

Kürdistan Bölgesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede Türkiye, Irak ve Kürdistan Bölgesi arasındaki ilişkiler ve taraflar arası yardımlaşmanın yanı sıra, Erbil ile Bağdat arasındaki sorunların çözümü ve Irak ile Kürdistan Bölgesi’nin genel durumu ele alındı.

Hakan Fidan’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Neçirvan Barzani, Kürdistan Bölgesi’nin Türkiye ile ilişkileri önemli gördüğünü belirtti.

Tarafların ortak çıkarları temelinde ikili ilişkilerin her alanda geliştirilmesi gerektiğini belirten Neçirvan Barzani, Kürdistan Bölgesi’ne yönelik yardımlarından dolayı Türkiye’ye teşekkür etti ve Kürdistan Bölgesi’nin, Türkiye’nin zor zamanlardaki yardımlarını unutmayacağını ifade etti.

Hakan Fidan da ülkesinin Irak ve Kürdistan Bölgesi ile ilişkilere özel bir önem verdiğini belirterek, Kürdistan Bölgesi’ndeki huzur ortamına övgüde bulundu ve ilişkilerin geliştirilmesine hazır olduklarını dile getirdi.

Görüşmede ayrıca Kürdistan Bölgesi petrolünün ihracatıyla ilgili değerlendirmeler yapıldı.