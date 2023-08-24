Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Kürdistan Bölgesi Hükümeti’yle birçok projeyi hayata geçirmeyi hedefliyoruz

ERBİL (K24)

Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın dün gece Erbil’e gelmesinin ardından bugün Erbil’e ziyarette bulundu.

Alparslan Bayraktar’ı Erbil Uluslararası Havalimanı’nda Kürdistan Bölgesi Doğal Kaynaklar Bakanı Vekili Kemal Muhammed ve Erbil Valisi Omed Xoşnaw karşıladı.

Bakan Bayraktar, Başbakan Mesrur Barzani ile Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın görüşmesine katıldı.

Görüşmenin ardından eski adı Twitter olan sosyal medya platformu X'de paylaşımda bulunan Bayraktar, Kürdistan Bölgesi Hükümeti’yle birçok projeyi hayata geçirmeyi hedeflediklerini belirtti.

“Enerji alanındaki iş birlikleri başta olmak üzere güncel meseleleri görüşmek için bugün Erbil'deyiz” diyen Bayraktar, “Irak Kürdistan Bölgesi Hükümeti ile petrolden doğalgaza , enerjinin tüm alanlarında arz güvenliğimize katkı yapacak birçok projeyi hayata geçirmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.