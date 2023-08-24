Politika

BBC: İngiliz makamlarına göre Prigojin'in uçağını Putin'in emriyle Rus iç istihbaratı düşürdü

İngiliz yayın kuruluşu BBC, Tver'de düşen özel jette Rus paralı savaşçı grubu Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in yaşamını yitirmesinin arkasında Rusya iç istihbarat kuruluşu Federal Güvenlik Servisinin (FSB) bulunduğunu iddia etti.
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Foto: Reuters
Foto: Reuters
dünya BBC Yevgeniy Prigojin iç istihbarat servisi

HABER MERKEZİ

BBC'nin İngiliz makamlarına dayandırdığı habere göre Rus paralı savaşçı grubu Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin ile 9 kişinin bulunduğu uçak, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emriyle FSB tarafından düşürüldü.

Haberde, FSB'nin Putin'e bağlılığının tartışılmaz seviyede olduğu belirtilerek servisin Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın zehirlenmesi olayında da parmağının bulunduğuna işaret edildi.

OLAY

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, dün ülkenin Tver bölgesinde özel jetin düşmesi sonucu 10 kişinin öldüğünü bildirmişti.

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya), düşen uçakta ölenlerin arasında Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in de bulunduğunu açıklamıştı.

Wagner'e yakınlığıyla bilinen bazı Telegram kanallarında uçağın Rus ordusuna ait savunma sistemlerince düşürüldüğü öne sürülmüştü.

Prigojin, beraberindeki paralı savaşçılarla 24 Haziran'da Rus yönetimine karşı silahlı isyan başlatmıştı. İsyan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun araya girmesiyle sona ermişti.

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