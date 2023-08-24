Politika

Putin’den Prigojin mesajı: Hayatında ciddi hataları vardı

Putin, “(Wagner'in kurucusu) Prigojin kaderi karmaşık ama yetenekli bir adamdı ve hayatında ciddi hataları vardı” dedi.
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dünya Rusya Vladimir Putin Wagner Yevgeniy Prigojin

HABER MERKEZİ

Rus paralı savaşçılardan oluşan Wagner grubunun lideri Yevgeniy Prigojin'in özel uçağının düşmesi sonucu ölmesi gündemin üst sıralarında.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Prigojin'in ölümünün ardından ailesine başsağlığı diledi.

Gönderdiği mesajda, Prigojin için "90'lı yıllardan beri tanıdığım yetenekli bir iş insanıydı. Prigojin kaderi karmaşık ama yetenekli bir adamdı ve hayatında ciddi hataları vardı" sözlerini kullandı.

Putin, uçağın düşmesinin ardından başlatılan soruşturmanın olayı aydınlatacağını açıkladı.

NE OLMUŞTU?

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, dün ülkenin Tver bölgesinde özel bir jetin düşmesi sonucu 10 kişinin öldüğünü bildirmişti.

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya) da düşen uçakta ölenlerin arasında Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in de bulunduğunu açıklamıştı.

Wagner'e yakınlığıyla bilinen bazı Telegram kanallarında, uçağın Rus ordusuna ait savunma sistemleri tarafından düşürüldüğü öne sürülmüştü.

Prigojin, beraberindeki paralı savaşçılarla 24 Haziran'da Rus yönetimine karşı silahlı isyan başlatmıştı. İsyan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun araya girmesiyle sona ermişti.

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