Pentagon: Wagner lideri öldürülmüş olabilir
HABER MERKEZİ
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin konuştu.
Wagner lideri Yevgeniy Prigojin’in ölümüne değinen Ryder, bunu doğruladıklarını kaydetti.
Ryder, “Çeşitli faktörlere dayalı ilk değerlendirmemiz, Prigojin’in öldürülmüş olabileceği yönünde” dedi.
Tuğgeneral Patrick Ryder, “Ancak düşen uçağa yönelik havadan ve karadan füze fırlatıldığı yönünde bir kanıt yok” ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, dün ülkenin Tver bölgesinde özel bir jetin düşmesi sonucu 10 kişinin öldüğünü bildirmişti.
Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya) da düşen uçakta ölenlerin arasında Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in de bulunduğunu açıklamıştı.
Wagner'e yakınlığıyla bilinen bazı Telegram kanallarında, uçağın Rus ordusuna ait savunma sistemleri tarafından düşürüldüğü öne sürülmüştü.
Prigojin, beraberindeki paralı savaşçılarla 24 Haziran'da Rus yönetimine karşı silahlı isyan başlatmıştı. İsyan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun araya girmesiyle sona ermişti.