Trump, sabıka fotoğrafı çekilen ilk ABD Başkanı oldu

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Georgia eyaletindeki 2020 seçim sonuçlarına müdahalede bulunduğu suçlamasıyla hazırlanan iddianame kapsamında teslim olan Trump'ın 4. gözaltı işleminde, tutuklama dosyası için ilk kez sabıka fotoğrafı çekildi. Bu uygulama ülke tarihinde bir ABD başkanı için ilk olma özelliğini taşıyor.

Fulton Bölge Hapishanesi, tahliye işlemi sonrası hapishane binasından çıkıp kendi özel uçağına bindikten sonra eski ABD Başkanı'nın tutuklama dosyasına konan sabıka fotoğrafını basınla paylaştı. Fotoğrafta gülümsemeyen Trump'ın, ciddi bir ifade ve çatık kaşlarla doğrudan objektife baktığı görülüyor.

Daha önce kendisine yönelik üç ayrı dava için yetkili makamlara teslim olan Trump'ın hiç tutuklama dosyası için sabıka fotoğrafı çekilmemişti.

TRUMP'TAN İLK AÇIKLAMA

Özel uçağına binmeden önce basına açıklamada bulunan Trump, seçim sonuçlarına karşı çıktığını ve buna hakkı olduğunu belirtti.

Trump, "Bu davalar adaletle dalga geçiyor. Hiçbir hatamız yok, yanlış hiçbir şey yapmadım. Bunu da herkes biliyor ve çok büyük destek var" dedi.

"Davaları açanlar esasen seçimlere müdahale ediyor" açıklamasında bulunan Trump, hileli olduğunu düşündüğü seçimleri eleştirme hakkı olduğunu tekrar dile getirdi.

AMERİKALILAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Sosyal medyada paylaşılan mesajlarda Trump davasıyla ilgili Amerikan toplumunun ikiye ayrıldığı görüldü.

2024 Başkanlık Seçimleri için Cumhuriyetçi Partinin aday adaylarından Trump'a yönelik davaları, bazıları ülkede hukukun üstünlüğünün var olduğu ve sistemin çalıştığı yönünde yorumladı.

Diğerleri ise davaları "cadı avı" olarak nitelendirerek Trump'a destek verdi.

TRUMP'IN ESKİ ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ MEADOWS, GEORGIA'DA MAHKEMEYE TESLİM OLDU

Trump'ın başkanlığı döneminde özel kalem müdürü olan Mark Meadows, Georgia eyaletindeki 2020 seçim sonuçlarına müdahalede bulunduğu suçlamasıyla hazırlanan iddianame kapsamında mahkemeye teslim oldu.

Eski Beyaz Saray çalışanı Meadows, hapishane kayıtlarına göre, öğleden sonra Georrgia'daki Fulton İlçe Yüksek Mahkemesine gelerek gözaltı işlemlerini tamamladı.

Meadows, teslim olmadan önce 100 bin dolarlık kefalet ödemeyi kabul etti.

Dava dosyasında Meadows'un, Trump ile Georgia Eyaleti Sekreteri Brad Raffensperger arasında yapılan ve Trump'ın Raffensperger'i kendi lehine yeterli oyu "bulmasına" yardım etmeye çağırdığı görüşmeye dahil olmasıyla bağlantılı suçlandığı belirtildi.

Görüşme kaydında, seçimlerde hile yapıldığını ve kritik eyaletlerden Georgia'daki seçimleri kendisinin kazandığını savunan Trump'ın, "Tek istediğim şey bu; elde ettiğimizden bir fazlası olan 11 bin 780 oyu bulmak istiyorum çünkü eyaleti biz kazandık" sözleri dikkati çekmişti.

Aynı dava kapsamında yargılanan Donald Trump, pazartesi 200 bin dolar, dün teslim olan avukat Rudy Giuliani ise çarşamba 150 bin dolar kefalet ödemeyi kabul etmişti.

Fulton Bölge Savcısı Fani Willis'in söz konusu davada suçlanan 19 kişi için verdiği süre cuma dolarken, Trump'ın ilerleyen saatlerde teslim olması bekleniyor.

TRUMP'A AÇILAN SON DAVA

Georgia'nın Atlanta kentinde, "eyaletteki 2020 başkanlık seçimi sonuçlarına müdahale girişimi" iddiasını uzun süredir soruşturan Fulton bölgesi savcılarının sundukları deliller ve tanık ifadelerinin ardından Trump'a yeni suçlamalar isnat edilen iddianame 14 Ağustos'ta kamuoyuna açıklanmıştı.

98 sayfalık 41 suçlamanın yer aldığı iddianamede, Trump'a 13 suç isnat edilmişti.

Trump'ın yanı sıra aralarında eski avukatları Rudy Giuliani ile eski Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Mark Meadows'un da bulunduğu 18 kişiye daha suçlama yöneltilmişti.

Davalıların en geç yarın öğle saatine kadar teslim olması gerekiyor.