Faiz kararı sonrası dolar ve euroda son durum

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28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turunun ardından yükselişe geçen ve Merkez Bankası'nın faizi önce 650 baz puan, ardından 250 baz puan daha yükseltme kararına rağmen artan döviz kurunda dünkü 750 baz puanlık faiz artışının ardından düşüş yaşandı.

Önceki güne 27,22 TL'den başlayan dolar, bugüne 25,99'dan giriş yaptı.

Dün sabaha 29,68 TL'den başlayan euro ise 28,03'ten işlem görüyor.

Merkez Bankası, seçimlerden sonra 22 Haziran'da yaptığı ilk toplantıda politika faizini 650 baz puan artırarak yüzde 8,5'ten yüzde 15'e yükseltmişti. Ancak faiz kararının açıklanmasının ardından döviz kurunda yükselme başlamıştı. 20 Temmuz'da yapılan toplantıda da 250 baz puan artış yapılarak faiz yüzde 17,5'e çıkarılmıştı. Dünkü Merkez Bankası toplantısında ise politika faizi 750 baz puan daha artırılarak yüzde 25 seviyesine çıkarıldı.