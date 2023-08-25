Pentagon: Ukraynalı pilotlara F-16 eğitimi vermeye başlayacağız

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Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, düzenlediği basın toplantısında, Ukraynalı pilotlar için Arizona eyaletinin Tucson bölgesinde yapılması planlanan F-16 eğitimiyle ilgili bilgi verdi.

Ukraynalı pilotlara F-16 eğitimi vermeye başlayacaklarını ifade eden Ryder, bu eğitimin "Ukrayna'nın uzun vadeli savunmasını geliştirme ve güçlendirmeye yönelik uluslararası çabayı desteklediğini" söyledi.

Ryder, ayrıca ekim ayında başlaması beklenen uçuş eğitiminden önce Ukraynalı pilotların Teksas'ta bulunan St. Antonio kentindeki Lackland Üssü'nde İngilizce dil eğitimi alacaklarını belirtti.

Dil eğitiminin F-16 uçurmadaki önemine dikkati çeken Ryder, bu sayede tüm pilotların "uçağı uçurmak için gereken özel İngilizceyi" tam anlayabilmeleri amacıyla yeterli dil becerilerine sahip olacaklarını vurguladı.

Ryder, "ABD tarafından sağlanan eğitim, Avrupa'da halihazırda devam etmekte olan F-16 eğitimini tamamlayacak ve Danimarka ile Hollanda liderliğindeki F-16 eğitimine yönelik desteğimizi daha da arttıracaktır” dedi.

Ukrayna'ya F-16 sağlanması için Hollanda ve Danimarka öncülüğündeki ülkeler, Ukraynalı pilotları NATO'da yaygın kullanılan ABD yapımı F-16 savaş uçakları için eğitmeyi, mayısta kabul etmişti.

Danimarka, 4 ila 6 ay sürecek Ukraynalı pilotların eğitiminin tamamlanmasıyla yıl sonuna doğru 19 adet F-16’yı Ukrayna’ya teslim etme sözü vermişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 20 Ağustos'ta Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Hollanda ve Danimarka’dan toplam 61 adet F-16’yı teslim alacaklarını söylemişti.

ABD'nin F-16 savaş uçaklarını Ukrayna'ya teslim etmesi için Hollanda ve Danimarka'ya yeşil ışık yakmasıyla Zelenskiy, 20 Ağustos'ta Hollanda’ya ziyarette bulunmuş ve ardından Danimarka’ya geçmişti.