Başkan Barzani’den Behdinan Enfali mesajı: Bedelini ödediler

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani, Behdinan Enfali’nin 35’inci yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Barzani, Behdinan Enfali’nin Kürt milletine karşı işlenen suç zincirinin bir parçası olduğunu belirterek “Geçtiğimiz yüzyılda Feyli Kürtlere, milletimizin Barzan, Germiyan, Halepçe ve diğer yerlerdeki evlatlarına karşı işlenen suç zincirinin bir parçası olarak 35 yıl önce Irak’ın eski rejimi, Enfal sürecinin son aşamasında Behdinan bölgesini bombaladı, kimyasal saldırılar düzenledi. Bölge halkı ve bileşenleri tutuklama, öldürülme ve yerinden edilmeyle karşı karşıya kaldı” dedi.

“Dönemim Irak hükümeti, tüm dünyanın gözleri önünde yüzbinlerce askerle Behdinan halkına karşı korkunç silahlar kullandı” diye Başkan Barzani, “Bu saldırının amacı, Behdinan’ın devrimci iradesini kırmaktı ancak Kürdistan halkı meşru bir irade ve davaya sahipti ve hiçbir zaman düşmanlarının suç ve zulmüne karşı boyun eğmedi. O düşman ve suçlular, yaptıkları yanlışların ve işledikleri suçun bedelini ödedi. Bu, hem milletimizin evlatları hem de Kürdistan halkının düşmanları için büyük bir derstir” ifadelerini kullandı.

“Behdinan Enfali’nin yıldönümünde şehitlerin ve Enfal edilenlerin temiz ruhlarına selam olsun” ifadelerini kullanan Başkan Barzani, Irak devletine, Kürt milletine karşı işlenen jenosit, suç ve zulmün tazmin edilmesi çağrısında bulundu.