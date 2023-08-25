Neçirvan Barzani: Behdinan Enfali uluslararası camiada soykırım olarak tanınmalı

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Behdinan Enfali’nin 35’inci yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Enfalde yaşamını yitirenleri saygıyla andıklarını ifade eden Neçirvan Barzani, Baas rejimi döneminde Kürtlere karşı başlatılan “Enfal Harekatı”nda 182 bin Kürdistanlıyı kaybettiklerini anımsattı.

Irak Yüksek Ceza Mahkemesi’nin “Enfal Harekatı”nı ‘soykırım’, ‘savaş suçu’ ve ‘insanlığa karşı suç’ olarak ilan ettiğini dile getiren Neçirvan Barzani, “Bu nedenle Irak federal hükümeti, yaşamını yitirenlerin ailelerine ve mağdurlara tazminat ödemeyi kabul etmeli ve bunu bir görev olarak yerine getirmelidir” dedi.

Enfal gibi suçların bir daha tekrarlanmaması ve dünya çapında tanınması için ciddi bir çaba sarf edilmesi gerektiğinin altını çizen Kürdistan Bölgesi Başkanı, “Bunun Enfal askerlerinin ve Kürdistan’ın tüm şehitlerinin anısına yapılması gerekir” ifadelerini kullandı.

Irak halkının geçmişiyle yüzleşmesinin yapılacak yeni çalışmalara da ilham kaynağı olacağını söyleyen Neçirvan Barzani, “Geçmişte yaşanan felaketler tekrarlanmamalı. Herkesin özgürlüğü ve anayasal hakları korunmalı” şeklinde konuştu.

ENFAL

Baas rejimi döneminde Kürtlere karşı başlatılan “Enfal Harekatı”nda yüzbinlerce masum Kürt soykırıma kurban gitti. 8 aşamada başlayan Enfal, katliam ve göç ettirme şeklinde devam etti.

Enfal’in ilk aşaması 23 Şubat 1988’de Cafayet bölgesinde başlatılmış ve aynı yılın 18 Mart’ına kadar devam etmişti.

22 Mart’ta başlayıp 2 Nisan’da sona eren 2’nci aşama, Qeredax bölgesini kapsıyordu.

Germiyan’da başlayan 3’üncü aşama ise 7 Nisan’da başlayıp 20 Nisan’a kadar devam etmişti.

4’üncü aşama, 3 Mart’ta Qelay Sewke ve Zeyi Bıçuk alanlarında başlayıp 15 Mart’a kadar sürmüştü.

15 Mart’ta başlayıp 25 Mart’a kadar devam eden 5, 6 ve 7’nci aşamalar, Şaqlawa ve Rewanduz bölgelerini kapsamıştı.

26 Mart’ta başlayıp 9 Eylül’e kadar süren son aşamanın hedefinde ise bütün Behdinan Bölgesi vardı.

182 BİN KÜRT KATLEDİLDİ

Baas rejimi, Enfal operasyonlarında bu alanlardaki tüm köy, kasaba ve ilçelerindeki Kürtleri katliamlardan geçirmiş kalanları ise Irak’ın güneyine doğru sürmüştü.

182 bini aşkın Kürt, toplu katliam, kurşuna dizme gibi vahşi yöntemlerle öldürülmüş ve toplu mezarlarda gömülmüş, 4 bine yakın köy yerle bir edilmişti.

16 Mart 1988’de ise Halepçe’ye kimyasal bombalar atılarak 5 bin sivil şehit edildi, 10 bin sivil de yaralandı.

Irak Yüksek Ceza Mahkemesi, 2007’de aldığı bir kararla enfali, Kürtlere karşı girişilen bir jenosit olarak kabul etti ve ardından Enfal katliamına katıldıkları gerekçesiyle yüzlerce kişinin tutuklanması süreci başlatıldı.